Comunicado do Business Wire :Adel Real Estate

A Adel Real Estate anunciou recentemente o lançamento das plantas completas do Adel District, o maior desenvolvimento urbano de áreas residenciais. Com cerca de 5,6 milhões de metros quadrados, o projeto está estrategicamente localizado em Dammam, na província oriental da Arábia Saudita, e será leiloado no primeiro trimestre de 2024.

Localizado a oeste da cidade de Dammam, o Adel District fica ao longo da King Fahd Road (Airport Road), entre a King Saud Road e a Riyadh Road, próximo a algumas das rodovias mais movimentadas que se conectam aos pontos turísticos mais famosos da cidade. Destinado a se tornar o próximo destino para moradia e investimento, o Adel District oferece acesso conveniente a centros de serviços essenciais e comodidades. Está a apenas minutos dos Colégios Al-Asala, do Hospital Saudita Alemão, do Parque Al Othaim e do Aeroporto Internacional King Fahd Projetado pela Adel Real Estate, o Adel District é um desenvolvimento urbano baseado em lotes e compreenderá mais de 5 bairros residenciais, acomodando cerca de 50.000 pessoas. Ele foi ampliado com um conjunto completo de instalações, que incluem edifícios residenciais, escritórios, mesquitas, shopping centers e centros de varejo, centros de saúde, instalações educacionais e recreativas, como também incubadoras de criatividade e inovação e espaços verdes (Adel Park). A infraestrutura principal e as obras públicas foram 100% concluídas, com redes de água, eletricidade, iluminação, estradas, telefone, drenagem de águas pluviais e esgoto já instaladas, de acordo com os mais recentes padrões de sustentabilidade aprovados. Uma característica importante no Adel District será o 'West Boulevard', proporcionando aos investidores meios para construir comunidades empresariais. Esse espaço será a pedra angular do distrito, apoiando o crescimento de seus mercados, centros comerciais, restaurantes e cafés. Para garantir o bem-estar e a qualidade de vida das pessoas, e em alinhamento com a Saudi Green Initiative, a Adel Real Estate plantou 13.000 árvores para alcançar a sustentabilidade ambiental. Ela também projetou e construiu o Adel Park, para oferecer aos residentes um espaço para relaxamento, áreas de lazer, trilhas para caminhadas e esportes, o que tornaria o Adel District um destino favorito para se viver. A Adel Real Estate se esforça para construir comunidades integradas, projetando empreendimentos urbanos onde as pessoas possam realizar seus sonhos e desfrutar de uma alta qualidade de vida, com base em padrões modernos de planejamento, implementação e desempenho, ao mesmo tempo em que estabelece uma base de infraestrutura altamente profissional para incorporadores imobiliários.

