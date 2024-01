Chanceler da China diz que relações com EUA 'estabilizaram' em 2023

O ministro das Relações Exteriores da China, Wang Yi, afirmou nesta terça-feira que as relações com os Estados Unidos se estabilizaram no ano passado, um progresso que ambas as potências querem consolidar em 2024.

Nos últimos anos, a China e os Estados Unidos entraram em conflito sobre várias questões, da tecnologia ao comércio e aos direitos humanos, assim como o status de Taiwan e as disputas territoriais no Mar da China Meridional.

Em uma tentativa de mitigar as tensões, os seus respetivos presidentes, Xi Jinping e Joe Biden, reuniram-se em novembro em São Francisco para um diálogo considerado bem sucedido por ambas as partes.