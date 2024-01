Balanço de terremoto que atingiu o Japão no Ano Novo supera os 200 mortos

Mais de 200 pessoas morreram no terremoto que atingiu partes do centro do Japão no primeiro dia do ano e mais de 100 continuam desaparecidas, de acordo com o último balanço das autoridades regionais.

O terremoto de magnitude 7,5 destruiu prédios, causou incêndios e derrubou infraestruturas na Península de Noto, na ilha principal de Honshu, no momento em que os moradores celebravam o Ano Novo.

Oito dias depois, milhares de equipes de resgate enfrentaram nesta terça-feira (9) estradas bloqueadas e o mau tempo para limpar os escombros e alcançar as quase 3.500 pessoas presas em comunidades isoladas.