2023 foi o ano mais quente em pelo menos 100 mil anos

Calor alcançou recorde em novembro no Rio de Janeiro Crédito: Tânia Rêgo/Agência Brasil

Especialistas já esperavam e agora é oficial: o ano 2023 foi o mais quente da história, com uma alta da temperatura média de 1,48º C, praticamente o limite imposto pela comunidade internacional em Paris em 2015. A temperatura média no mundo no ano passado foi de 14,98° C, ou seja 1,48° C a mais que o clima da era pré-industrial (1850-1900), anunciou nesta terça-feira(9) o observatório europeu do clima Copernicus em seu balanço anual. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine Este novo recorde ultrapassa em +0,17° C o precedente, de 2016.

O histórico Acordo de Paris de luta contra a mudança climática foi assinado por quase 200 países em 2015 para tentar controlar o aumento da temperatura média ao máximo de 2º C, e idealmente em +1,5º C. A temperatura média da superfície marinha, outro indicador fundamental, também está batendo recordes em todos os oceanos do mundo, advertiu Copernicus. Os indicadores marinhos são um dado fundamental porque o mar serve como regulador da temperatura planetária, absorvendo excessos de calor e de CO2. O fenômeno El Niño acentuou os registros inquietantes, e ajudou a perturbar o clima em todos os cantos do planeta, desde grandes incêndios no Canadá até secas extremas em África, no Oriente Médio, ou altas temperaturas em pleno inverno na Austrália ou no Cone Sul. O Copernicus tem um banco de dados que remonta a 1850, mas as temperaturas registadas em 2023 "provavelmente excedem as de todos os períodos durante pelo menos 100 milanos", disse Samantha Burgess, vice-diretora do Copernicus Climate Change Service (C3S). "2023 foi um ano excepcional, com os recordes climáticos caindo como dominós, acrescentou.

Limite de emissões?

"É provável" que o limite de 1,5°C de aquecimento em 12 meses seguidos seja alcançado "em janeiro ou fevereiro de 2024", apesar do frio que a Europa sofre nesta época, prevê o Copernicus. No entanto, esta anomalia deve ser registrada em média durante "pelo menos 20 anos" para considerar que o clima global atingiu este limite, lembra o observatório. Esta perspectiva está cada vez mais próxima: para atingir este limite, o mundo deve reduzir as suas emissões de gases com efeito estufa em 43% em 2030 em comparação com 2019, segundo especialistas em clima da ONU (IPCC).

O declínio global destas emissões ainda não começou, embora alguns especialistas anunciem que o pico é iminente. Considera-se que o clima atual já aqueceu de forma estável em cerca de 1,2°C em comparação com o período 1850-1900. E ao ritmo atual de emissões, o IPCC prevê que o limite de 1,5°C tem 50% de probabilidade de ser excedido, em média, nos anos 2030-2035.