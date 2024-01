Americano é preso na Rússia em caso relacionado a drogas

Um tribunal de Moscou decretou prisão preventiva de um cidadão americano detido no início do mês, procurado em um caso relacionado a drogas, disse nesta terça-feira o serviço de imprensa do sistema judiciário na capital da Rússia.

"Em uma decisão tomada em 6 de janeiro, o tribunal Ostankinski de Moscou decidiu (...) prender Robert Romanov Woodland por dois meses, até 5 de março de 2024", indicou o serviço em nota.

Segundo a fonte, ele é acusado "de adquirir, possuir, fabricar e portar" drogas "em grande quantidade", um crime punível com até 20 anos de prisão na Rússia.