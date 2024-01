Alexander-Arnold sofre lesão no joelho e ficará afastado por pelo menos 3 semanas

O lateral-direito Trent Alexander-Arnold, do Liverpool, sofreu uma lesão no joelho e ficará afastado por pelo menos três semanas, anunciou o clube nesta terça-feira (9).

O jogador, de 25 anos, se machucou durante a partida da Copa da Inglaterra em que os 'Reds' venceram o Arsenal por 2 a 0 no último domingo. Ele jogou os 90 minutos, mas sofreu "uma leve ruptura do ligamento lateral do joelho e precisará de tempo para se recuperar", explicou o auxiliar técnico Pep Lijnders.

"Ele passou por uma ressonância e ficará afastado por algumas semanas", acrescentou. "Esperamos que sejam apenas três semanas".