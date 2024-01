Zverev e De Minaur ganham posições Top 10 do ranking da ATP

O alemão Alexander Zverev subiu para a sexta posição do ranking da ATP, superando o grego Stefanos Tsitsipas, enquanto o australiano Alex de Minaur entrou no Top 10, de acordo com a lista publicada nesta segunda-feira (8).

Esta é a primeira vez que De Minaur, de 24 anos, aparece entre os dez melhores tenistas do circuito.

O australiano chegou na semana passada às semifinais da United Cup, competição mista por equipes que terminou com o título da Alemanha, liderada por Zverev.