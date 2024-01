Wall Street sobe impulsionada por ações de tecnologia

A bolsa de valores de Nova York fechou em alta nesta segunda-feira (8), impulsionada pelos papéis tecnológicos, depois de uma sessão em que a Boeing segurou o desempenho do Dow Jones após outro incidente com seu modelo 737 MAX.

No vermelho durante a maior parte do pregão, o Dow Jones se recuperou no fim, fechando em alta de 0,58%. O S&P 500, por sua vez, subiu 1,41%, e o Nasdaq, que concentra os valores tecnológicos, avançou 2,20%, segundo os resultados definitivos.

Os índices haviam perdido um pouco os seus ganhos durante a primeira semana do ano, após uma recuperação das cotações no final de 2023 que os fez emendar nove semanas consecutivas de alta.