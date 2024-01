Villarreal é eliminado da Copa do Rei por time da 3ª divisão

O Villarreal foi eliminado da Copa do Rei nesta segunda-feira (8), ao ser derrotado nos pênaltis pelo Unionistas, da terceira divisão espanhola, no duelo que fechou a fase de 16-avos de final da competição.

A modesta equipe de Salamanca venceu a decisão por pênaltis por 7-6, depois de um empate em 1 a 1.

O jogo tinha começado no domingo, quando foram disputados os 90 minutos do tempo regulamentar, que terminaram com os gols de Ilias Chakkour para o Villarreal (81') e de Alfred Planas (86' de pênalti) para o Unionistas.