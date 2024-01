Tiger Woods anuncia fim de sua parceira com a Nike

Woods, de 48 anos, 15 vezes campeão de 'majors' e que lutou contra lesões nos últimos meses, postou uma foto com sua mãe, Kutilda Woods, e o fundador da Nike, Phil Knight, cuja "paixão e visão" ele cita como responsável por tornar a parceria com a Nike Golf uma realidade.

"Há mais de 27 anos, tive a sorte de assinar uma parceria com uma das marcas mais icônicas do mundo", disse a lenda do golfe no Facebook. "Sim, certamente haverá outro capítulo".

A Nike não respondeu imediatamente a um pedido de comentário.

Embora Woods tenha usado tênis, bonés e outros itens da marca, ele talvez seja mais conhecido por usar o logotipo da camisa pólo vermelho-fogo em sua primeira vitória no Masters de 1997.

Em Woods, que a marca patrocinou pela primeira vez em 1996, quando o golfista tinha apenas 20 anos, a Nike identificou um superastro global identificado com o seu esporte de forma semelhante a Michael Jordan no basquete e Roger Federer no tênis.

Mais de 20 anos depois de parar de jogar, o nome Jordan continua vendendo produtos do basquete para a marca. Federer, por outro lado, trocou a Nike pela marca japonesa Uniqlo em seus últimos anos nas quadras.

O negócio de golfe da Nike acumulou mais de US$ 10 bilhões em vendas (cerca de R$ 48,7 bilhões pela cotação atual), com o ano de pico sendo 2013, com US$ 791 milhões (R$ 3,85 bilhões) em receitas. Woods recebeu cerca de US$ 500 milhões (R$ 2,43 bilhões) por meio da empresa, segundo estimativas.