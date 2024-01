Solicitações de asilo na Alemanha aumentaram mais de 50%

No outono de 2023 (primavera no Brasil), o governo alemão havia reforçado seus controles nas fronteiras e anunciado uma série de medidas que tornariam o país menos atrativo para os solicitantes de asilo.

Segundo os números oficiais, 329.120 pedidos inéditos de asilo foram registrados em 2023, ou seja 51% a mais do que no ano anterior. Ao incluir os pedidos anteriores, o número aumenta para 351.915.

As solicitações de asilo na Alemanha aumentaram mais da metade em 2023 em relação ao ano anterior, indicou, nesta segunda-feira (8), o Escritório Federal para a Migração e os Refugiados, o que confirma a alta da imigração.

Os pedidos diminuíram 35% em dezembro em relação ao mês anterior, uma possível consequência das novas medidas.

A Alemanha, um destino privilegiado de migrantes vindo da Síria, Turquia e Afeganistão, havia decidido aplicar controles sazonais em suas fronteiras com a Polônia, República Tcheca e Suíça.

Antes disso, e depois da crise dos migrantes de 2015/16, a Alemanha praticava apenas controles sazonais na fronteira com a Áustria.

A alta de chegadas ilegais nos últimos meses provoca um grande debate no país, cujas capacidades de recepção estão se esgotando.

Na Alemanha, as comunas e as regiões, que absorveram a chegada de um milhão de refugiados ucranianos desde fevereiro de 2022, já se consideram no limite das capacidades de abrigo e atenção.

A situação supõe um importante elemento de pressão para o governo de Olaf Scholz e beneficia a extrema direta, que tem experimento uma onda de triunfos eleitorais.