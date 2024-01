Sobe para 74 número de mortos na explosão de caminhão-tanque na Libéria

A explosão de um caminhão-tanque no centro da Libéria, em 26 de dezembro, deixou 74 mortos, de acordo com um novo relatório divulgado nesta segunda-feira (8) por um alto funcionário médico.

Um relatório anterior, de 28 de dezembro, relatava cerca de 40 mortes.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Dado o número crescente de vítimas, o presidente do país, George Manneh Weah, declarou uma semana de luto no domingo, de acordo com um comunicado divulgado por seu gabinete.