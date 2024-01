PSG vai enfrentar Orleans nos 16-avos de final da Copa da França

O Paris Saint-Germain terá um adversário teoricamente fácil nas oitavas de final da Copa da França: o Orleans (da terceira divisão), de acordo com o sorteio realizado nesta segunda-feira (8).

O time de menor porte das 32 que continuam disputando a 'Coupe', o AS Saint-Priest (da quinta divisão), terá como adversário outra das modestas equipes que sobrevivem no torneio, o Romorantin, da quarta divisão do futebol francês.

- Duelos dos 16-avos de final da Copa da França:

Rennes - Olympique de Marselha

Montpellier - Feignies-Aulnoye (4ª)