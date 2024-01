Problemas técnicos põem em risco missão americana na Lua

Uma missão histórica privada, com o objetivo de chegar ao solo lunar, apresentou vários problemas técnicos nesta segunda-feira (8), que geram o temor de um fracasso, um revés para as expectativas americanas de levar ao satélite natural da Terra seu primeiro robô em cinco décadas. O foguete Vulcan Centaur, da United Launch Alliance (ULA), decolou em sua viagem inaugural da Estação da Força Espacial dos EUA, em Cabo Cañaveral, na Flórida (sudeste), às 02h18 (04h18 no horário de Brasília), transportando o módulo de pouso lunar Peregrine da empresa americana Astrobotic, que conseguiu se separar com sucesso uma hora depois do lançamento. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine Mas as equipes de controle em solo não conseguiram direcionar corretamente a nave não tripulada para o sol, ação necessária para que seus painéis obtenham a máxima geração de energia para os sistemas da Peregrine.

"A equipe acredita que a possível causa do direcionamento instável para o sol seja uma anomalia na propulsão que, se for comprovada, ameaça a capacidade da nave de pousar suavemente na Lua", destacou a Astrobotic em sua conta na rede social X (antigo Twitter). A empresa acrescentou que atualmente a Peregrine sofre um corte de comunicações esperado e que daria mais informações assim que o contato for restabelecido. Ainda segundo a Astrobotic, o módulo lunar sofre uma "perda crítica de propelente" o que torna quase certo o fracasso de sua alunissagem. "A equipe trabalha para tentar estabilizar esta perda, mas dada a situação, priorizamos maximizar a captura de dados científicos", escreveu a empresa Astrobotic no X. "Atualmente, avaliamos quais perfis de missão alternativa são factíveis". O módulo Peregrine foi desenvolvido pela Astrobotic com apoio da Agência Espacial Americana (Nasa), que encomendou à empresa o transporte de material científico até a Lua. Espera-se que a nave alcance a órbita lunar e se mantenha ali por várias semanas antes de pousar em uma região de latitude média da Lua chamada Sinus Viscositatis, ou Baía da Aderência, em 23 de fevereiro, tornando-se a primeira companhia privada a realizar o feito.

Levar os Estados Unidos outra vez à superfície da Lua pela primeira vez desde a Apollo é "uma honra transcendental", disse John Thornton, CEO da Astrobotic. Até agora, um pouso suave no satélite natural da Terra só foi alcançado por algumas agências espaciais nacionais: a União Soviética foi a primeira, em 1966, seguida pelos Estados Unidos, que continua a ser o único país a ter levado humanos à Lua. A China tocou a superfície com sucesso três vezes na última década, enquanto a Índia foi a mais recente a alcançar o feito na sua segunda tentativa, no ano passado.

Os Estados Unidos recorrem ao setor privado em um esforço para estimular uma economia lunar mais ampla e enviar as suas próprias naves espaciais a baixo custo, no âmbito do programa Commercial Lunar Payload Services (CLPS).