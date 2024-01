Principal chefe do crime no Equador provavelmente fugiu da cadeia, diz governo

As autoridades não confirmaram a fuga do criminoso de 44 anos.

O líder da principal facção criminosa do Equador provavelmente fugiu "horas antes" de uma operação de revista no domingo, 7, no presídio onde cumpria pena, indicou o secretário de Comunicação do governo, Roberto Izurieta, nesta segunda-feira, 8.

No domingo, o comandante da Polícia, general César Zapata, admitiu que "pôde-se perceber a ausência de um dos detentos" com a entrada da força pública em uma penitenciária do porto de Guayaquil (sudoeste), onde 'Fito' deveria estar.

O Ministério Público abriu uma investigação pela "suposta fuga" do líder da facção criminosa Los Choneros, a mais temida do Equador, que disputa violentamente as rotas do narcotráfico com outros grupos criminosos.

'Fito', que estava detido na Prisão Regional de Guayaquil, cumpria, desde 2011, uma pena de 34 anos por crime organizado, narcotráfico e homicídio.

O secretário de Comunicação do governo indicou que "a força do Estado está a postos para encontrar esse sujeito extremamente perigoso".

Izurieta lamentou que "o nível de infiltrações" dos grupos criminosos no Estado "é muito grande" e tachou de "falido" o sistema penitenciário equatoriano.

Na noite de domingo, o presidente Daniel Noboa - no cargo desde novembro e que disse que há presos que vivem como se estivessem em um hotel de cinco estrelas - convocou uma reunião do Conselho de Segurança em Guayaquil para tratar do tema a portas fechadas.