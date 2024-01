Presidente eleito da Guatemala anuncia gabinete com paridade de gênero

O social-democrata Bernardo Arévalo, que assumirá a presidência da Guatemala no domingo, apresentou, nesta segunda-feira (8), um gabinete de sete homens e sete mulheres para seu governo de luta contra a corrupção. O novo mandatário foi criticado, já que dois deles estão vinculados a empresários e políticos tradicionais.

"Sete mulheres e sete homens vão compor com muito compromisso o primeiro gabinete paritário na história do país", afirmou o futuro governante ao apresentar sua equipe de governo no complexo de teatros Miguel Angel Asturias, na capital.

Arévalo afirmou que o principal desafio do novo gabinete será "resgatar" as instituições carcomidas pela corrupção.