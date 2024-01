Peru resgata 40 menores exploradas sexualmente por grupo Trem de Aragua

A polícia peruana resgatou 40 meninas e adolescentes que eram exploradas sexualmente através das redes sociais por uma facção do Trem de Aragua, grupo criminoso de origem venezuelana que semeia o terror na América do Sul com homicídios e extorsões, informaram as autoridades nesta segunda-feira (8).

O resgate das jovens, a maioria venezuelanas com idades entre 12 e 17 anos, foi realizado no domingo em Lima e terminou com a captura de 10 supostos criminosos.

Segundo a polícia, os detidos integram "uma facção" do Trem de Aragua denominada Los Hijos de Dios (Os Filhos de Deus), que atua no Peru desde 2021.