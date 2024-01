Os ganhadores do Globo de Ouro nas principais categorias

Confira os ganhadores nas principais categorias da 81ª edição do Globo de Ouro, realizada neste domingo (7) em Beverlly Hills.

"Oppenheimer" foi o grande vencedor da noite, ao conquistar as cobiçadas estatuetas de melhor filme dramático, melhor ator, melhor ator coadjuvante e melhor trilha sonora, marcando um bom ponto de partida para a temporada de premiações que culmina com a entrega do Oscar em março.

"Pobres Criaturas", a surreal crônica da frankensteiniana Bella Baxter, levou para casa os Globos de melhor filme de comédia e melhor atriz, enquanto "Barbie", o filme de maior bilheteria do ano passado e outro favorito da noite, ficou com apenas dois prêmios.