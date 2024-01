Novos bombardeios russos na Ucrânia deixam ao menos quatro mortos

Na Rússia, as autoridades anunciaram a retirada de centenas de moradores de Belgorod, uma medida sem precedentes em quase dois anos de conflito para esta cidade russa perto da fronteira com a Ucrânia, que nos últimos dias tem sido alvo de bombardeios pelas forças de Kiev.

Os ataques em ambos os lados da fronteira se intensificaram nas últimas semanas.

As forças russas lançaram "dezenas de mísseis contra cidades e localidades pacíficas da Ucrânia", lamentou o subchefe do gabinete da Presidência, Oleksii Kuleba.

A polícia nacional da Ucrânia informou nesta segunda-feira que quatro pessoas morreram e 38 ficaram feridas em um "ataque massivo" russo que atingiu várias regiões.

Um ataque russo com mísseis atingiu Kryvyi Rog, cidade natal de Zelensky, e deixou uma pessoa morta, segundo a polícia.

Duas pessoas morreram em um ataque com mísseis na região de Khmelnitsky, uma área no oeste do país, longe do front, disseram as forças de segurança.

Na região de Kharkiv, no leste, uma mulher idosa que foi retirada dos escombros de uma casa na cidade de Zmiyiv morreu, informou o governador regional, Oleg Sinegubov.