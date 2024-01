Novos bombardeios russos na Ucrânia deixam ao menos 4 mortos

Na Rússia, as autoridades anunciaram a retirada de centenas de moradores de Belgorod, uma medida sem precedentes em quase dois anos de conflito para esta cidade russa perto da fronteira com a Ucrânia, que nos últimos dias tem sido alvo de bombardeios pelas forças de Kiev.

A polícia nacional da Ucrânia informou nesta segunda-feira que quatro pessoas morreram e 38 ficaram feridas em um "ataque massivo" russo que atingiu várias regiões.

Um ataque russo com mísseis atingiu Kryvyi Rog, cidade natal do presidente ucraniano Volodimir Zelensky, e deixou uma pessoa morta, segundo a polícia.

Duas pessoas morreram em um ataque com mísseis na região de Khmelnitsky, uma área no oeste do país, longe do front, disseram as forças de segurança.

Na região de Kharkiv, no leste, uma mulher idosa que foi retirada dos escombros de uma casa na cidade de Zmiyiv morreu, informou o governador regional, Oleg Sinegubov.

A força aérea ucraniana informou que derrubou 18 mísseis de um total de 51 projéteis lançados pela Rússia contra "infraestruturas importantes" em diversas regiões. Também informou que as defesas antiaéreas derrubaram oito drones Shahed de fabricação iraniana.

As forças russas lançaram "dezenas de mísseis contra cidades e localidades pacíficas na Ucrânia", lamentou o vice-chefe do gabinete presidencial, Oleksii Kuleba.