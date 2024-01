Novo bombardeio da Rússia deixa pelo menos quatro mortos e 30 feridos na Ucrânia

A Rússia lançou bombardeios de mísseis hipersônicos e de cruzeiro contra alvos ucranianos nesta segunda-feira, 8, matando pelo menos quatro civis e deixando 30 feridos. A ofensiva atingiu perto das linhas de frente dos combates no leste, bem como nas partes central e ocidental do país, disseram autoridades ucranianas. Os ataques desta segunda-feira atingiram uma série de áreas urbanas, incluindo habitações e um centro comercial, em toda a Ucrânia. A Rússia disparou 51 mísseis de vários tipos, bem como oito drones Shahed, contra a Ucrânia, disse o comandante-chefe ucraniano, Valerii Zaluzhnyi. Ele disse que a Força Aérea Ucraniana interceptou 18 mísseis de cruzeiro e todos os drones. Fonte: Associated Press.