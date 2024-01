Na Alemanha, agricultores bloqueiam estradas contra plano para acabar com isenção ao diesel

Agricultores bloquearam com tratores vias de acesso a estradas e rodovias em regiões da Alemanha nesta segunda-feira, 8, iniciando uma semana de protestos contra o plano do governo de revogar as isenções fiscais sobre o diesel utilizado na agricultura. A impopular coalizão do Chanceler Olaf Scholz desagradou os produtores rurais no mês passado ao elaborar planos para acabar com a isenção de imposto para veículos agrícolas e os benefícios fiscais sobre o diesel.

As propostas faziam parte de um pacote para cobrir um déficit de 17 bilhões de euros (18,6 bilhões de dólares) no orçamento de 2024.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O governo recuou parcialmente na quinta-feira, 4, anunciando que a isenção de imposto de carro seria mantida e os cortes nos benefícios fiscais sobre o diesel seriam escalonados ao longo de três anos. No entanto, a Associação de Agricultores Alemães disse que vai insistir na reversão completa do pacote e prosseguir com uma "semana de ação" a partir desta segunda-feira.