Mortos em Gaza e na Ucrânia não são 'danos colaterais', diz papa

O papa Francisco denunciou, nesta segunda-feira (8), os "crimes de guerra" cometidos contra civis no conflito entre Rússia e Ucrânia, assim como na guerra entre Israel e o Hamas em Gaza, recusando-se a considerá-los como "danos colaterais".

"Não devemos esquecer que as violações graves do direito internacional humanitário são crimes de guerra", frisou o jesuíta, pedindo um "maior compromisso da comunidade internacional na salvaguarda e implementação do direito humanitário".

"As vítimas civis não são 'danos colaterais'. São homens e mulheres com nomes e sobrenomes que perdem a vida", continuou.

"São crianças que ficam órfãs e privadas de futuro. São pessoas que sofrem fome, sede e frio, ou que são mutiladas, devido ao poder das armas modernas", insistiu.

Francisco voltou a denunciar o ataque lançado pelo grupo islamista palestino Hamas no sul de Israel em 7 de outubro, que deixou quase 1.140 mortos, a maioria civis, de acordo com balanço da AFP baseado em números israelenses.

"Repito minha condenação a esta ação e a qualquer forma de terrorismo e de extremismo", disse ele, ao mesmo tempo em que pediu a "libertação imediata de todos os reféns em Gaza".

Jorge Bergoglio considerou que a "forte resposta militar" de Israel também causou "uma situação humanitária gravíssima com sofrimentos inimagináveis".