Morre Franz Beckenbauer, lenda do futebol alemão e mundial

Franz Beckenbauer, campeão do mundo como jogador em 1974 e depois como treinador em 1990, morreu no domingo aos 78 anos, anunciou a Federação Alemã de Futebol (DFB) nesta segunda-feira (8) à agência de notícias SID, filial da AFP. Ex-capitão da seleção da Alemanha Ocidental na década de 1970, técnico da 'Mannschaft' de 1984 a 1990 e ex-treinador e dirigente do Bayern de Munique na década 1990, Beckenbauer estava afastado da vida pública nos últimos anos devido a problemas de saúde. "Franz Beckenbauer foi, definitivamente, o maior jogador alemão de todos os tempos, e acima disso foi um homem formidável", declarou em um comunicado o vice-presidente da DFB, Hans-Joachim Watzke.

Beckenbauer estava há anos recolhido em Salzburgo (Áustria), perto de sua terra natal, a Baviera. Seus problemas de saúde o levaram a limitar as aparições públicas. Quando completou 75 anos, em 2020, em plena pandemia de covid-19, o 'Kaiser' falou sobre a morte e seu futuro falecimento em um documentário na televisão pública alemã ARD. "A incerteza me preocupa", afirmou então a respeito do que acontece depois da morte. Também por questões de saúde, Beckenbauer não pôde viajar ao Brasil em janeiro de 2023 para o funeral de Pelé, com quem jogou uma temporada no New York Cosmos, dos Estados Unidos. Em agosto do mesmo ano, não compareceu à tradicional reunião anual dos campeões mundiais alemães de 1990. Tudo isso fez gerar rumores sobre sua condição. Ele teve que passar por várias operações e há alguns meses tinha perdido a visão do olho direito.

A última vez que foi visto em público foi no estádio Allianz Arena, para assistir a um jogo do "seu" Bayern de Munique. Foi no final de agosto de 2022, em duelo da Bundesliga contra o Borussia Mönchengladbach. Algumas semanas antes, tinha passado por Herzogenaurach (norte da Baviera) para dar seu apoio às jogadoras da seleção feminina da Alemanha, que estavam se preparando para a disputa da Eurocopa de 2022. Nascido no pós-guerra, em setembro de 1945, no bairro operário de Giesing, ao sul de Munique, Beckenbauer aprendeu a jogar futebol no clube local SC München von 1906, antes de chegar ao Bayern, após ser rejeitado pelo 1860 München, o outro grande clube da cidade naquela época.

O Bayern de Munique foi a segunda casa de Beckenbauer ao longo de "três vidas" e cinco décadas: uma primeira como jogador nos anos 1960 e 1970; a segunda como técnico na segunda metade dos anos 1980, e uma última como dirigente nos anos 1990 e 2000.