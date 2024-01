Manifestantes pró-Gaza bloqueiam pontes e túnel de acesso a Nova York

Os manifestantes se amarraram a pneus, cadeiras e entre si na ponte do Brooklyn, que liga este condado com o distrito financeiro de Manhattan, constatou a AFP.

"É importante porque precisamos de cessar-fogo. É importante interromper a atividade quotidiana para mostrar o quão importante é, para acabar com o cerco a Gaza", disse a atriz e escritora Olivia Levine, de 31 anos, durante o protesto.

"Esperamos que as ações aumentem. A atividade quotidiana precisa ser intensificada para garantir um cessar-fogo e o fim da ocupação. Este é apenas o começo", justificou.

Dezenas de manifestantes foram detidos tanto na ponte do Brooklyn quanto nas de Manhattan e Williamsburg, entre a Big Apple e o Brooklyn, assim como no túnel Holland, que liga Nova York com a vizinha Nova Jersey sob o rio Hudson.

Os manifestantes entoavam "Palestina livre, livre" e pediam cessar-fogo.

"Todos estes pró-palestinos se esquecem do que fez o Hamas [...] Não se pode esperar que Israel não tome represálias", disse uma pessoa que caminhava perto e não quis dar seu nome. "[Mas] eles estão sofrendo pelo que o Hamas fez".

As manifestações começaram pouco depois da hora do rush matinal e provocaram longas filas nos pontos de acesso à cidade.