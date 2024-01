Justiça indiana anula libertação de 11 homens condenados por estupro coletivo

Os homens condenados pelo estupro coletivo de Bilkis Bano, grávida, no estado de Gujarat em 2002, em meio a uma das piores revoltas religiosas desde a independência do país.

"Derramei lágrimas de alívio", disse Bilkis em uma declaração publicada por sua advogada, Shobha Gupta.

"Sorri pela primeira vez em mais de um ano e meio. Abracei meus filhos. Sinto como se uma pedra do tamanho de uma montanha tivesse sido tirada do meu peito e posso respirar novamente. É assim que me sinto quando a justiça é feita", acrescentou a mulher, hoje com 40 anos.

Os 11 condenados foram soltos em agosto de 2022, após a recomendação de um grupo de especialistas do governo local. Entretanto, nesta segunda-feira, o Supremo Tribunal do país determinou que os homens deveriam voltar ao regime de reclusão no prazo de duas semanas.

"Seu pedido de proteção foi rejeitado. Mantê-los em liberdade não estaria de acordo com o Estado de Direito", declarou o órgão público. "Os argumentos que apelam às emoções se tornam vazios ante os fatos", insistiu.

A decisão do tribunal foi recebida com alívio em Randhikpur, vila de Bilkis Bano.

"Lutamos durante tanto tempo. A decisão do Supremo Tribunal é o que esperávamos", declarou uma testemunha do processo sob condição de anonimato.