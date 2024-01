Justiça da Índia reverte soltura de 11 condenados por estupro coletivo

Os 11 foram soltos em agosto de 2022, após a recomendação de um painel do governo estadual, mas agora deverão voltar para a pisão em duas semanas, determinou o tribunal em Nova Délhi.

"Mantê-los fora não estaria em consonância com o Estado de direito", indicou a corte, segundo a qual "os argumentos com apelo emocional se tornam fracos ao serem justapostos com os fatos do caso".

O ataque ocorreu em 2002, quando o atual primeiro-ministro, Narendra Modi, era governador de Gujarat.

