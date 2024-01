Johnson&Johnson comprará empresa de biotecnologia para reforçar posicionamento em tratamento contra o câncer

A Johnson&Johnson (J&J) irá comprar a empresa de biotecnologia Ambrx por cerca de 2 bilhões de dólares (9,8 bilhões de reais) para reforçar seu posicionamento no tratamento contra o câncer, anunciou o laboratório americano nesta segunda-feira (8) em um comunicado.

Com a operação, a J&J poderá contar com uma carteira de moléculas em desenvolvimento para tratar vários tipos de câncer, em particular o de próstata e o de mama.

Tais moléculas utilizam anticorpos específicos chamados "armados" (ADC ou "Antibody Drug Conjugates"), considerados particularmente promissores na luta contra o câncer.