Inflação da Venezuela cai para 193% em 2023, segundo estimativa privada

A inflação na Venezuela caiu para 193% no ano passado, segundo um relatório divulgado nesta segunda-feira (8) pelo Observatório Venezuelano de Finanças (OVF), entidade independente que serve de referência na ausência de indicadores oficiais.

O OVF reportou uma inflação de 305% em 2022, enquanto o Banco Central da Venezuela (BCV), que divulga irregularmente estes dados, situou-a em 234%. O BCV ainda não publicou a taxa deste ano.

A inflação venezuelana, ainda entre as mais altas do mundo, caiu devido a uma menor desvalorização do bolívar, a moeda local, e a uma "política de redução dos salários reais dos trabalhadores", afirmou a OVF em um comunicado.