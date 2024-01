Hasina celebra 'vitória' em eleições boicotadas pela oposição em Bangladesh

A Liga Awami, partido de Hasina, "ganhou a eleição", obtendo uma folgada maioria absoluta com 223 assentos, declarou Moniruzzaman Talukder, secretário-adjunto da Comissão Eleitoral.

A primeira-ministra de Bangladesh, Sheikh Hasina, obteve uma contundente vitória nas eleições de domingo (7), obtendo 75% das cadeiras, e garantiu um quinto mandato à frente do governo, anunciou a Comissão Eleitoral nesta segunda-feira (8).

Hasina, de 76 anos, apelou aos eleitores para que fossem às urnas para mostrarem sua confiança no processo democrático.

"Se um partido não participa das eleições, isso não significa não haja democracia", assegurou, acrescentando que, "quem quiser criticar, pode fazê-lo".

Hasina chegou ao poder em 2009. Ela se atribui o mérito de gerar um crescimento impressionante na economia do país, o oitavo mais populoso do mundo com 170 milhões de habitantes, o que permitiu superar a pobreza extrema.

Seu governo é acusado, no entanto, de graves violações de direitos humanos e de exercer uma dura repressão contra a oposição.

A votação foi boicotada pelo Partido Nacionalista do Bangladesh (BNP), principal força da oposição, que denuncia "uma eleição falsa", e por outros partidos, dizimados nos últimos meses por uma onda maciça de detenções.

Os primeiros indícios sugerem uma baixa participação, em torno de 41,8%.