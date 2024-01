Grupo palestino Jihad Islâmica divulga vídeo com refém vivo em Gaza

O movimento palestino Jihad Islâmica divulgou, nesta segunda-feira (8), um vídeo que mostra, de acordo com o grupo, um refém israelense vivo em Gaza, após sua captura durante o ataque do Hamas a Israel em 7 de outubro passado.

No vídeo, um homem é visto falando em inglês e hebraico e pedindo sua libertação. Também presta homenagem a Tamir Adar, outro refém cuja morte foi anunciada no início de janeiro por seu kibutz no sul de Israel.