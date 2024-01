Franz Beckenbauer, o 'Kaiser' alemão bem sucedido em todas as frentes

Campeão do mundo como jogador (1974) e depois como técnico (1990), presidente do Bayern de Munique e grande organizador da Copa do Mundo de 2006: durante mais de meio século, Franz Beckenbauer foi protagonista no futebol alemão, tornando-se o polivalente 'Kaiser' da Alemanha após a II Guerra Mundial. É uma história que Beckenbauer costumava contar, uma anedota que marcou seu destino. Com 12 anos, o garoto do bairro popular e operário de Obergiesing, em Munique, descobriu o futebol no SC München von 1906. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine No verão de 1958, em um torneio para jovens, enfrentou o então grande clube da capital bávara, o 1860 München.

Ele briga durante a partida com um dos jogadores dos 'Löwen', Gerhard König, que lhe dá um soco na cara. Após a partida, Beckenbauer parece convencido: se recusa a ir para aquele clube "de encrenqueiros" e passa a torcer orgulhosamente por seu rival, o Bayern. É o início de uma longa história entre o Bayern e o jovem Franz, que dentro de alguns anos se tornará o 'Kaiser' (imperador) alemão. Nascido em setembro de 1945, em meio às ruínas da Alemanha do pós-guerra, filho de um diretor de uma agência dos correios, Beckenbauer assinou com o Bayern em 1964, quando ainda não tinha feito 19 anos, e lá passaria a maior parte de sua carreira.

A equipe cria uma posição adaptada ao seu talento: o líbero, que se move atrás da defesa, mas muitas vezes vai para o meio do campo, o que lhe permitiu marcar alguns gols. Jogador de raça e elegante, com porte altivo, teve uma trajetória espetacular no Bayern: quatro títulos de campeão de liga e outros quatro de Copa da Alemanha, duas Bolas de Ouro, três títulos consecutivos na Copa dos Campeões Europeus, antecessora da Liga dos Campeões.

Com a seleção alemã conquistou a 'dobradinha' histórica: Eurocopa em 1972 e Copa do Mundo em 1974. Fechando com chave de ouro, o título mundial acontece em casa, no estádio Olímpico de Munique, perto de sua cidade natal. Ainda mais do que Gerd Müller e Sepp Maier, seus companheiros de equipe na 'Nationalmannschaft' e no Bayern, Beckenbauer personificou o poder do futebol alemão na década de 1970 como nenhum outro. Uma foto ilustra a lenda do 'Kaiser' Franz, um símbolo de sua abnegação: Beckenbauer, com o braço em uma tipoia, com a clavícula quebrada, durante a semifinal da Copa do Mundo de 1970, perdida contra a Itália (4-3 na prorrogação), naquele que foi chamado de 'o jogo do século'.