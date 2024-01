Fifa defende 'autonomia' da CBF ao iniciar visita ao Brasil em meio a crise

A Fifa afirmou nesta segunda-feira (8) que irá garantir a "autonomia" da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), ao iniciar uma visita ao Brasil em meio à crise na entidade.

"Ficamos contentes e aliviados com a decisão do STF que restabelece o presidente Ednaldo [Rodrigues], eleito pelo futebol brasileiro", disse aos jornalistas Emilio García, responsável jurídico da Fifa, após uma primeira reunião na sede da CBF, no Rio de Janeiro.

Na última quinta-feira, uma liminar do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Gilmar Mendes recolocou Rodrigues no cargo, em meio a ameaças da Fifa de aplicar sanções contra o futebol brasileiro.