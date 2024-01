Equador procura líder preso de principal gangue criminosa

As autoridades equatorianas não conseguem descobrir o paradeiro de "Fito", líder da principal gangue criminosa do país, preso na cidade de Guayaquil, informou o comandante da polícia no domingo (7).

Desde a manhã, centenas de agentes fardados entraram em um complexo prisional do porto, sem que se saiba até o momento o motivo desta operação. A mídia fala sobre a possibilidade de o líder de Los Choneros, cujo nome verdadeiro é Adolfo Macías, ter fugido.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Durante a operação "foi possível constatar a não presença de um dos reclusos (...) Até o momento (no) local ou área onde deveria estar esta PPL (pessoa privada de liberdade), ele não foi encontrado", disse o general César Zapata quando questionado pela imprensa sobre o destino de "Fito".