Equador decreta estado de exceção e toque de recolher após fuga de líder criminoso

O presidente do Equador, Daniel Noboa, decretou nesta segunda-feira toque de recolher e estado de exceção em todo o país, incluindo o sistema penitenciário, após o chefe do maior grupo do narcotráfico fugir de uma prisão de Guayaquil.

"Acabo de assinar o decreto de estado de exceção para que as Forças Armadas tenham todo o apoio político e legal em seu agir" nas ruas e centros de reclusão, publicou Noboa em sua conta no Instagram.

O Ministério Público informou hoje na rede social X que apresentou acusações contra dois funcionários do presídio que estariam envolvidos na fuga de Adolfo Macías, conhecido como Fito, 44, líder do temido grupo Los Choneros, que disputa as rotas do tráfico de drogas com outros grupos criminosos com conexões com cartéis do México e da Colômbia.