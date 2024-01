Epstein: veja as perguntas ainda sem resposta sobre caso envolvendo o milionário e famosos

Por quase duas décadas, jornalistas, policiais investigadores, agentes do FBI, advogados e detetives amadores se debruçaram sobre o mundo de Jeffrey Epstein. Mesmo depois da divulgação de milhares de páginas de registros judiciais nos últimos dias, algumas perguntas sobre o milionário permanecem não respondidas. Os documentos receberam muita atenção, mas também lançaram pouca luz sobre o conhecido abuso sexual contra menores de idade por parte de Epstein. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine Mais do que tudo, o público segue fascinado com a possibilidade de alguns dos homens ricos e poderosos que pertenciam ao ciclo social de Epstein também estarem envolvidos nos casos de abuso. Aqui está o que se sabe até agora - e o que não se sabe - sobre Epstein e seus crimes.

Qual a trajetória de Jeffrey Epstein? Epstein começou a receber a atenção da mídia em 2002, depois que jornais dos Estados Unidos cobriram uma viagem do então presidente Bill Clinton, o ator Kevin Spacey e o comediante Chris Tucker para a África. A viagem de cinco dias, para Gana, Nigéria, Ruanda, Moçambique e África do Sul pretendia chamar atenção para a luta contra a Aids. Depois da visita, a revista New York publicou um perfil do homem que providenciou o jato particular para a viagem: Jeffrey Epstein. A matéria o retratava como um "homem misterioso do dinheiro internacional", que cultivava relações com cientistas e diplomatas vencedores do Prêmio Nobel, mas intrigava os membros de Wall Street que não conseguiam compreender como é que alguém que abandonou a faculdade ficou tão rico. "Um cara incrível", disse o vizinho de Epstein na Flórida e em Nova York, Donald Trump, na reportagem. "É muito divertido estar com ele. Dizem até que ele gosta de mulheres bonitas tanto quanto eu, e muitas delas são mais jovens." Esses contatos com celebridades se tornaram uma grande notícia quando Epstein foi preso em 2006 por alegações de que ele havia contratado várias meninas adolescentes para fazerem massagens sexuais nele em sua casa, em Palm Beach, na Flórida. Dois anos depois, os promotores permitiram que ele se declarasse culpado de uma acusação envolvendo uma única vítima. Ele cumpriu 13 meses em um programa de liberação de trabalho na prisão, depois silenciosamente começou a reconstruir sua rede de amigos influentes, com a ajuda de sua ex-namorada socialite, Ghislaine Maxwell.

Depois de uma série de reportagens publicadas pelo Miami Herald sobre o acordo judicial que privou as vítimas de Epstein de justiça, os promotores federais de Nova York reativaram a investigação e acusaram Epstein de tráfico sexual em 2019. Quando Epstein se suicidou na cadeia, promotores acusaram Ghislaine de facilitar seus encontros sexuais ilícitos e participar de alguns dos abusos. Ela foi condenada e está cumprindo uma pena de 20 anos de prisão. Mais alguém estava envolvido?

Em 2009, uma das vítimas de Epstein, Virginia Giuffre, entrou com uma ação judicial alegando que ele a havia levado de avião ao redor do mundo para encontros sexuais com bilionários, políticos, membros da realeza e chefes de estado. Ela inicialmente manteve os nomes desses homens em segredo, mas em documentos legais posteriores começou a identificá-los: o príncipe Andrew do Reino Unido, o governador do Novo México Bill Richardson, o ex-senador dos EUA George Mitchell, o caçador de modelos francês Jean Luc Brunel, o bilionário Glenn Dubin e o professor de direito Alan Dershowitz, que representou Epstein. Alguns detalhes das acusações de Virginia mudaram ao longo do tempo. Ela inicialmente disse que tinha 15 anos quando Epstein começou a abusá-la, mas posteriormente ela reconheceu que foi no verão em que ela completou 17.