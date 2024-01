Encontrado painel que se soltou de Boeing 737 em pleno voo nos EUA

Um professor de uma escola do estado americano do Oregon encontrou parte da porta de um avião Boeing 737 MAX 9 da Alaska Airlines que se soltou no meio do voo, informou a Autoridade de Segurança de Transporte dos Estados Unidos.

A descoberta da peça pode ajudar a esclarecer o que aconteceu. O incidente não causou feridos em estado grave, mas obrigou companhias aéreas e organizações de segurança do setor em todo o mundo a deixar em terra algumas versões desses aviões, à espera de inspeções.

O chefe do Conselho Nacional de Segurança nos Transportes dos EUA (NTSB, na sigla em inglês) disse no domingo (7) que um professor encontrou o painel da porta no quintal de sua casa em Portland, Oregon, no oeste dos Estados Unidos.