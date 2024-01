Eleições nos EUA representam risco para o mundo, adverte consultoria

As eleições presidenciais deste ano nos Estados Unidos representam o risco político mais importante para o futuro do mundo, uma vez que, seja quem for o vencedor, as instituições democráticas do país serão afetadas, adverte a consultoria Eurasia Group em seu relatório anual, divulgado nesta segunda-feira (8).

Segundo a consultoria, as eleições de 5 de novembro "irão testar a democracia americana em um grau que a nação não experimenta há 150 anos", referindo-se à guerra civil. "Os Estados Unidos já são a democracia industrial avançada mais dividida e disfuncional do mundo. As eleições de 2024 irão exacerbar o problema, independentemente de quem vencer", afirma o relatório.

"Com um resultado que é, essencialmente, uma loteria, a única certeza é de que o tecido social, as instituições políticas e a reputação internacional dos Estados Unidos continuarão a ser prejudicados", diz o grupo.