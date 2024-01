Duelo Atlético-Real Madrid é o destaque das oitavas de final da Copa do Rei

O clássico entre Atlético de Madrid e Real Madrid será o duelo de maior destaque das oitavas de final da Copa do Rei, de acordo com o sorteio realizado nesta segunda-feira (8) na sede da Real Federação Espanhola de Futebol (RFEF).

O confronto entre os dois grandes clubes da capital, adversários nas finais da Liga dos Campeões em 2014 e 2016 e com vitória do Real Madrid nas duas ocasiões, acontecerá em partida única no estádio Metropolitano do Atlético, já que a bola dos 'colchoneros' foi sorteada primeiro.

Muito mais sorte teve o Barcelona, que terá como adversário o time mais modesto dos 16 classificados para as oitavas de final, o Unionistas de Salamanca, da 1ª RFEF (terceira divisão).