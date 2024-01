Coreia do Sul acusa Coreia do Norte de disparar artilharia no mar pelo terceiro dia consecutivo

Seul afirmou que a Coreia do Norte disparou mais de 90 projéteis perto da disputada fronteira marítima ocidental dos rivais na tarde de domingo. Também afirmou que a Coreia do Sul insiste veementemente que o vizinho do norte suspenda os atos provocativos ou enfrentará uma resposta esmagadora e severa.

O Estado-Maior da Coreia do Sul rejeitou a declaração de Kim Yo-jong como "uma propaganda vulgar e cômica" destinada a minar a confiança do povo sul-coreano nos militares e a alimentar divisões.

A Coreia do Sul acusou a Coreia do Norte de disparar projéteis de artilharia perto de sua tensa fronteira marítima pelo terceiro dia consecutivo no domingo, 7, enquanto Kim Yo-jong, a influente irmã do líder norte-coreano Kim Jong-un, ridicularizou em declarações a capacidade do Sul de detectar seus lançamentos de armas.

Os militares da Coreia do Sul disseram anteriormente que a Coreia do Norte disparou mais de 60 projéteis no sábado, um dia depois de lançar mais de 200 projéteis. A Coreia do Norte reconheceu ter realizado disparos de artilharia na sexta-feira, mas disse que não disparou um único tiro no sábado. O Norte não comentou os disparos relatados no domingo.

Kim Yo-jong disse no domingo que a Coreia do Norte no sábado apenas detonou pólvora simulando o som de sua artilharia costeira na costa, para testar as capacidades de detecção dos militares sul-coreanos.

"O resultado foi claro como esperávamos. Eles julgaram mal o som da explosão como o som de tiros e conjecturaram que era uma provocação. E até fizeram uma declaração falsa e descarada de que os projéteis caíram ao norte" da fronteira marítima, disse Kim Yo-jong em comunicado divulgado pela mídia estatal. "Não posso deixar de dizer que o povo (sul-coreano) é muito lamentável, pois confia a segurança a essas pessoas cegas e oferece-lhes enormes impostos", disse ela. "É melhor 10 vezes confiar a segurança a um cão com audição e olfato desenvolvidos."

As animosidades entre as duas Coreias pioraram desde que a Coreia do Norte conduziu uma série de testes de mísseis desde 2022, enquanto a Coreia do Sul expandiu o seu treino militar com os Estados Unidos em um ciclo de retaliação.

Os disparos de artilharia da Coreia do Norte na sexta-feira levaram a Coreia do Sul a fazer com que as suas tropas nas ilhas fronteiriças disparassem tiros de artilharia perto da fronteira marítima em resposta. Os projéteis lançados pelas duas Coreias caíram numa zona tampão marítima que tinham estabelecido em um acordo militar de 2018 para reduzir as tensões militares na linha da frente.

O acordo exige que as Coreias interrompam os exercícios de fogo real, a vigilância aérea e outros atos hostis ao longo da sua tensa fronteira, mas o acordo agora corre o risco de ruir porque as duas Coreias tomaram medidas para o violar.