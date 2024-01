Comunicado do Business Wire :VeriSilicon

A VeriSilicon (688521.SH) apresentou hoje seu mais recente IP da unidade de processamento de vídeo (VPU) da série VC9800 com desempenho aprimorado de processamento de vídeo para fortalecer sua presença nos aplicativos de data center. O IP da série recém-lançado atende aos requisitos avançados dos data centers de próxima geração, incluindo servidores de transcodificação de vídeo, servidores de IA, desktops virtuais em nuvem e jogos em nuvem. A série VC9800 de VPU IP apresenta alto desempenho, alta taxa de transferência e recursos de codificação e decodificação de vários fluxos em nível de servidor. Essa série pode lidar com até 256 fluxos e suportar todos os principais formatos de vídeo, inclusive o novo formato avançado VVC. Por meio da codificação Rapid Look Ahead, o IP da série VC9800 melhora significativamente a qualidade do vídeo com baixo consumo de memória e latência de codificação. Com a capacidade de suportar codificação e decodificação de 8K, ele oferece pós-processamento de vídeo aprimorado e codificação multicanal em várias resoluções, obtendo assim uma solução de transcodificação eficiente. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine A série VC9800 de VPU IP pode interagir perfeitamente com o processador de rede neural (NPU) IP, permitindo um pipeline completo de vídeo com IA. Quando combinada com o IP da unidade de processador gráfico (GPU) da VeriSilicon, a solução de subsistema é capaz de oferecer experiências de jogos aprimoradas. Além disso, a virtualização de hardware, o aprimoramento de imagem de super-resolução e as funções de codificação habilitadas para IA dessa série IP também oferecem soluções eficazes para desktops virtuais em nuvem.

"A avançada tecnologia de transcodificação de vídeo da VeriSilicon continua liderando no domínio do Data Centers. Estamos trabalhando em estreita colaboração com os principais clientes globais para desenvolver soluções abrangentes de subsistema de processamento de vídeo para atender aos requisitos dos mais recentes data centers", disse Wei-Jin Dai, vice-presidente-executivo e gerente-geral da divisão de IP da VeriSilicon. "Para a computação de IA, nossos recursos de pós-processamento de vídeo foram ampliados para interagir suavemente com NPUs, garantindo precisão no nível do OpenCV. Também introduzimos a tecnologia de super-resolução no subsistema de processamento de vídeo, elevando a qualidade da imagem e, em última análise, aprimorando as experiências do usuário para computação em nuvem e telas inteligentes." Para explorar nossos ricos portfólios de IP, convidamos você a visitar o estande da VeriSilicon na Venetian Expo (Estande nº: Bassano 2701 e Bassano 2702) durante a Consumer Electronics Show (CES) 2024, que acontece de 9 a 12 de janeiro em Las Vegas. Sobre a VeriSilicon A VeriSilicon está comprometida em oferecer aos clientes serviços de silício personalizados completos, baseados em plataformas e serviços de licenciamento de IP de semicondutores, ao aproveitar seu IP interno de semicondutores. Para mais informação, acesse: www.verisilicon.com O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20240108737263/pt/ Contato