Comunicado do Business Wire :Neuraptive Therapeutics, Inc.

A Neuraptive Therapeutics, Inc., líder em reparo e regeneração do nervo, tem o prazer de anunciar um marco significativo na transformação do paradigma de tratamento para lesões do nervo periférico. A demonstração bem-sucedida da prova de conceito no estudo NEUROFUSE do NTX-001 marca um avanço sem precedentes em oferecer esperança para uma recuperação funcional mais rápida e completa para indivíduos impactados por transecções de nervos periféricos. "The NEUROFUSE Study has yielded promising early clinical results consistent with preclinical studies of NTX-001," said Evan Tzanis, Chief Operating Officer and EVP of R&D at Neuraptive Therapeutics, Inc.

Lesões nos nervos periféricos podem ter consequências debilitadoras, frequentemente levando à perda das funções sensoriais e motoras. A Neuraptive Therapeutics, Inc. dedica-se a revolucionar o atendimento ao paciente através de terapias inovadoras, e o NTX-001 tem o potencial de redefinir o padrão de atendimento. Principais destaques do estudo NEUROFUSE: o estudo NEUROFUSE é um estudo multicêntrico, randomizado, controlado e cego para avaliador de 48 semanas que compara o NTX-001, como um tratamento adjuvante, com o tratamento padrão vs. apenas o tratamento padrão. O estudo consistia em inscrever 60 pacientes; os pacientes foram randomizados na proporção de 1:1 entre os tratamentos. Os desfechos primários incluíram segurança (número de participantes com eventos adversos emergentes do tratamento e eventos adversos graves) e a mudança da linha de base na pontuação total do Michigan Hand Questionnaire (MHQ) em 12 semanas. Além disso, os desfechos secundários incluíram a Escala Numérica de Avaliação da Dor (NPRS, Numeric Pain Rating Scale), avaliações sensoriais múltiplas, medidas da função motora, o teste de monofilamento Semmes-Weinstein (SWMT, Semmes-Weinstein Monofilament Test) e a impressão global de mudança do paciente (PGIC, Patient Global Impression of Change). Resultados de primeira linha em 12 semanas: Cinquenta e um pacientes foram randomizados e incluídos na população de intenção de tratar e segurança. O desfecho primário de segurança foi atendido; o NTX-001 demonstrou menos eventos adversos emergentes do tratamento (EAET) e eventos adversos graves (EAG) para pacientes que receberam o NTX-001 em comparação com apenas o tratamento padrão. Para eficácia, a alteração do MHQ no início do estudo na Pontuação Total em 12 semanas demonstrou que o tratamento com o NTX-001 melhorou numericamente em relação ao SOC, mas não alcançou significância estatística para esta avaliação da função global. Entretanto, uma separação estatisticamente significativa favorecendo o NTX-001 foi observada em 8 semanas. Vários desfechos secundários demonstraram vantagens estatisticamente significativas, favorecendo o NTX-001, incluindo o NPRS e o PGIC em 12 semanas. Os desfechos sensoriais foram consistentes em demonstrar vantagens numéricas em favor do tratamento com o NTX-001. "O estudo NEUROFUSE do NTX-001 produziu resultados clínicos iniciais promissores consistentes com estudos pré-clínicos", disse Evan Tzanis, diretor de operações e vice-presidente executivo de P&D na Neuraptive Therapeutics, Inc. "Estes resultados sugerem que o NTX-001 pode melhorar significativamente os resultados como um tratamento adjuvante aos reparos padrão do nervo primário da extremidade superior, oferecendo aos pacientes a possibilidade de uma recuperação mais rápida e mais completa da funcionalidade e melhoria clinicamente significativa na dor e qualidade de vida. Desejamos agradecer aos pacientes, aos investigadores e à sua equipe por sua participação, contribuições para este estudo e o avanço da ciência. Estamos entusiasmados para discutir estes resultados com os reguladores para confirmar o caminho para um estudo de confirmação e, em última análise, aprovação."

"A visão da Neuraptive é melhorar significativamente o cenário de tratamento de lesões do nervo periférico. Estes resultados iniciais representam uma importante etapa na concretização dessa visão", disse Robert Radie, presidente e CEO da Neuraptive Therapeutics, Inc. "Permanecemos firmes em nosso compromisso de aprimorar as vidas dos pacientes e criar valor para nossas partes interessadas." Mecanismo inovador: o NTX-001 atua através de um mecanismo único de ação. O NTX-001 integra um entendimento biofísico do microambiente axonal seccionado e dinâmica da fusão de PEG para reparar membranas axônicas para restauração da condução nervosa mensurável. Restabelecer a continuidade axonal soluciona a causa subjacente de degeneração do nervo ao invés de depender do processo regenerativo do corpo. Colaboração com grandes especialistas: a Neuraptive Therapeutics, Inc. fez parceria com especialistas e pesquisadores em lesões do nervo periférico. Estas colaborações contribuíram para o desenvolvimento do NTX-001, reforçando o nosso compromisso com o avanço da ciência no reparo e regeneração do nervo.

Ensaios clínicos confirmatórios de fase tardia no horizonte: com a prova de conceito bem-sucedida, a Neuraptive Therapeutics, Inc. se prepara agora para iniciar ensaios clínicos de fase tardia em humanos para o NTX-001. Isto representa uma etapa fundamental em nossa missão para entregar tratamentos transformados aos pacientes. Para mais informações sobre a Neuraptive Therapeutics, Inc. e o nosso trabalho pioneiro em tratamentos de lesões de nervos periféricos, acesse Neuraptive.com. Sobre o NTX-001