Comunicado do Business Wire :I Squared Capital

A Órigo Energia é a maior empresa de geração distribuída no Brasil com mais de 100.000 clientes e 300 MWp de ativos de geração distribuída em operações em Minas Gerais, Pernambuco, Ceará, Mato Grosso do Sul, Distrito Federal e São Paulo. O modelo de negócios da Órigo oferece aos consumidores residenciais e às pequenas e médias empresas acesso fácil aos benefícios sustentáveis da energia solar com desconto em serviços públicos regulares.

O investimento na Órigo pretende financiar a construção de mais de 2 gigawatts em projetos de geração solar distribuída em 20 estados do Brasil, com despesas de capital estimadas de R$ 6 bilhões. Esse será o primeiro investimento direto da I Squared no Brasil, desde que abriu o seu escritório em São Paulo no mês passado, e dará à I Squared uma participação acionária de 49% na Órigo Energia. A expectativa é de que a transação seja encerrada no primeiro trimestre de 2024.

A I Squared Capital, uma gestora líder global de investimentos em infraestrutura, anunciou hoje que concordou em investir até US$ 400 milhões na Órigo Energia, líder na geração de energia distribuída no Brasil.

"Esta é uma transação histórica para a I Squared", disse Gautam Bhandari, sócio-gerente e diretor de investimentos, I Squared Capital. "Temos planos ambiciosos em relação aos renováveis e vamos aproveitar nossa ampla experiência neste espaço para a criação de uma plataforma global com foco em renováveis, consistente com a abordagem geral da I Squared em investimentos."

"A Órigo Energia tem todas as características de um investimento da I Squared. Contam com uma equipe de gestão forte, uma base de clientes grande com demanda cada vez maior e operações em um ambiente regulatório bem definido", continuou Bhandari. "Além disso, a Órigo tem credenciais de sustentabilidade com liderança no setor, consistentes com as metas de sustentabilidade da I Squared. Estamos entusiasmados com esta parceria e ansiosos para trabalhar com Surya e sua equipe na capitalização das oportunidades que eles têm pela frente."

Surya Mendonça, CEO (diretor executivo), Órigo Energia, comentou: "Este investimento possibilitará à Órigo acelerar a construção de fazendas solares que devem expandir o seu serviço para milhares de novos clientes e para mais de 20 estados nos próximos anos. Também vai reforçar o nosso foco em tecnologia e na experiência do cliente, o que está de acordo com o propósito de tornar a energia solar acessível para pequenas e grandes empresas, assim como para clientes do varejo, ao mesmo tempo que gera economia e leva o Brasil para um futuro mais verde".

A Órigo tem sido reconhecida por sua liderança ambiental e social. Em 2022, A Órigo garantiu a recertificação internacional de Empresa B por seu compromisso com o impacto social e ambiental por meio de seu modelo de negócio responsável. Em 2023, recebeu o reconhecimento Experiência do Cliente, o Prêmio NPS (Net Promoter Score), como a empresa mais bem avaliada do setor de energia no Brasil .

O setor de geração distribuída no Brasil experimenta um crescimento significativo devido à sua regulamentação bem definida que promove o investimento em regiões e o potencial para acelerar a transição energética para fontes de energia mais sustentáveis. A energia solar está se tornando uma fonte de energia cada vez mais acessível para um mercado que engloba cerca de 90 milhões de consumidores em todo o país.

Sobre a I Squared Capital