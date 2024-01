Comunicado do Business Wire :ExaGrid

A ExaGrid®, a única solução de armazenamento de backup em camadas do setor, anunciou hoje que teve um recorde histórico de reservas e receita no quarto trimestre, encerrado em 31 de dezembro de 2023, e um ano recorde em geral em 2023.

A ExaGrid adicionou 173 novos clientes no quarto trimestre de 2023, incluindo 59 novos negócios com clientes de seis dígitos e 3 novos negócios com clientes de sete dígitos. A ExaGrid tem mais de 4.100 clientes ativos de médio porte a grandes empresas que usam o ExaGrid Tiered Backup Storage para proteger seus dados, adicionando muitos clientes da Fortune 1000 no trimestre. O crescimento da ExaGrid está se acelerando, e a empresa está contratando em todos os aspectos do negócio no mundo inteiro.

"A ExaGrid continua expandindo seu alcance e agora tem equipes de vendas em mais de 30 países no mundo inteiro, com instalações de clientes em mais de 80 países. Fora dos Estados Unidos, nossos negócios no Canadá, América Latina, Europa, Oriente Médio, África e Ásia-Pacífico estão crescendo rapidamente. Agora, realizamos 48% de nossos negócios fora dos EUA", disse Bill Andrews, presidente e CEO da ExaGrid.

"Anos atrás, a ExaGrid percebeu que nenhum fornecedor estava construindo armazenamento que otimizasse o backup, pois todos estavam vendendo produtos de armazenamento primário como metas destinos de armazenamento de backup ou estavam vendendo dispositivos de deduplicação em linha, que são lentos para backups e restaurações e resultam em atualizações dispendiosas. O armazenamento de backup tem necessidades únicas, devido a grandes tarefas de backup, incrementais, completos (full) sintéticos, rotação de backup, retenção de longo prazo e muitos outros aspectos que tornam o backup diferente do armazenamento primário. O armazenamento de backup em camadas exclusivo da ExaGrid foi criado especificamente para melhorar o desempenho de backup, desempenho de restauração, escalabilidade à medida que os dados crescem, segurança, recuperação de ransomware, recuperação de desastres e a economia de backup, com baixos custos iniciais e ao longo do tempo", disse Andrews. "O armazenamento primário não é tão rápido para grandes tarefas de backup, geralmente não é escalável e é muito caro para retenção a longo prazo, além de estar voltado para a rede, tornando-se vulnerável a ataques à segurança. Os dispositivos de deduplicação em linha são lentos para backups, lentos para restaurações, não são escaláveis e também além de estar voltado para a rede, tornando-os vulneráveis a ataques à segurança.

"A ExaGrid se orgulha de ter um produto altamente diferenciado que simplesmente funciona, que faz o que promete, é dimensionado adequadamente, tem um ótimo suporte e simplesmente executa a tarefa. Podemos comprovar essas afirmações com nossa retenção líquida de clientes de 95%, pontuação NPS de +81, o fato de que 92% de nossos clientes contam com nosso recurso Retention Time-Lock for Ransomware Recovery ativado e 99% de nossos clientes estão em um plano de manutenção e suporte anual ativo", disse Andrews.

Destaques do quarto trimestre de 2023:

-- Forte taxa de vitórias competitivas de mais de 70% no trimestre