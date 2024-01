Comunicado do Business Wire :ELIQUENT Life Sciences

A ELIQUENT Life Sciences é a fusão de cinco consultorias regulatórias globais: Validant , Greenleaf Health , DataRevive , Oriel Stat-a-Matrix e IDEC . As capacidades coletivas desta aliança inigualável possibilitam soluções integradas que superam o espectro dos desafios regulatórios. A ELIQUENT Life Sciences oferece serviços abrangentes que oferecem suporte às empresas farmacêuticas, de biotecnologia e de dispositivos médicos que navegam no complexo cenário regulatório.

Soluções de qualidade e compliance Os profissionais em conformidade altamente especializados da ELIQUENT desenvolveram soluções personalizadas que equipam as empresas com o melhor suporte estratégico da categoria, orientação técnica e realizações baseadas em projetos.

Soluções de farmacovigilância e fiscalização pós-mercado Com uma abordagem que inclui tanto a direção estratégica quanto o suporte global prático, os serviços de farmacovigilância da ELIQUENT capacitam as empresas a operarem com confiança.

Soluções para assuntos regulatórios Desde as primeiras fases de desenvolvimento, passando por submissões regulatórias, até o suporte pós-aprovação, a mistura robusta de habilidades técnicas e experiência clínica da ELIQUENT orientam as empresas até a aprovação e além.

A equipe da ELIQUENT trabalha de forma multifuncional para oferecer soluções que os inovadores globais de ciências da vida precisam para obter e manter a autorização para os produtos. Orientada por décadas de experiência regulatória e clínica, a equipe da ELIQUENT de especialistas de ciências da vida possuem habilidades especializadas para auxiliar os clientes em todas as modalidades terapêuticas, caminhos com base em fases e nos principais mercados globais.

O reposicionamento estratégico da ELIQUENT Life Sciences é apoiado pela GHO Capital, o investidor especialista europeu em cuidados de saúde . Em parceria com a Validant desde dezembro de 2018, o anúncio de hoje vem acompanhado da aquisição da DataRevive em 2019, uma estratégia regulatória e consultoria para clientes globais; em novembro de 2020 ocorre a aquisição da IDEC, uma consultoria regulatória líder no Japão; em dezembro de 2020 ocorre a aquisição da Oriel STAT A MATRIX, uma empresa global de consultoria e treinamento para a indústria de dispositivos médicos ; e em abril de 2021, a aquisição da Greenleaf Health, uma empresa líder de consultoria regulatória da FDA .

Treinamento especializado Os programas de treinamento personalizáveis da ELIQUENT fornecem serviços de treinamento presencial e remoto para capacitar equipes de liderança e funcionários com as habilidades e ferramentas para a criação de processos pragmáticos de solução de problemas e manutenção da adesão aos padrões regulatórios, de conformidade e de qualidade em evolução.

Soluções de remediação A equipe da ELIQUENT de profissionais respeitados, juntamente com um rede de especialistas globais prontos para implantar, traz um nível incomparável de credibilidade e confiança durante a interação com reguladores e na orientação de empresas para o sucesso da remediação.

Sobre a GHO Capital

A Global Healthcare Opportunities, ou GHO Capital Partners LLP, é uma importante consultora especializada em investimentos no setor de saúde com sede em Londres. Aplicamos capacidades e perspectivas globais para desbloquear oportunidades de saúde de alto crescimento, visando a internacionalização pan-europeia e transatlântica para a construção de negócios líderes no mercado de valor estratégico global. Nosso histórico de investimentos comprovado reflete a profundidade inigualável de nossa experiência e rede do setor . Fazemos parcerias com equipes de gestão fortes para gerar valor sustentável de longa duração, melhorando a eficiência da prestação de cuidados de saúde para possibilitar cuidados de saúde melhores, mais rápidos e mais acessíveis. Para mais informações, visite www.ghocapital.com.

