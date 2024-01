Comunicado do Business Wire :Belkin

Belkin supercharges into CES 2024 with powerful new product lineup (Photo: Business Wire)

Ao aproveitar o novo padrão Qi2, este poderoso carregador sem fio 3 em 1 oferece alinhamento perfeito e carregamento confiável para dispositivos habilitados para Qi2 de 15 W, carregamento rápido para Apple Watch série 7 e posterior, além de carregamento ideal para fones de ouvido sem fio. Fabricado para incluir uma dobradiça ajustável, os usuários podem ajustar facilmente o ângulo do telefone para uma visualização ideal enquanto assistem vídeos, leem artigos ou conversam por vídeo. É feito com no mínimo 75% de materiais reciclados pós-consumo (PCR).

US$ 59,99, US$ 79,99, US$ 99,99

O banco de potência magnético Qi2 oferece até 15 W de potência para dispositivos habilitados para Qi2 em trânsito, sem o incômodo de cabos. Foi projetado com um suporte integrado para sustentar o telefone durante transmissão digital, leitura ou bate-papo e funciona com caixas magnéticas e MagSafe de até 3 mm de espessura. O "Power pass-through" permite carregar o banco de potência e o dispositivo Qi2 em uma ação simples via porta USB-C. Oferecido em opções de 5K, 8K e 10K, os clientes podem escolher o melhor banco de energia para suas necessidades de carregamento. O invólucro interno (excluindo cabo) deste produto é feito com no mínimo 72% de materiais PCR.

O novo carregador de parede USB-C GaN de 4 portas possui impressionantes 200 W de potência para carregamento rápido de até 4 dispositivos ao mesmo tempo. Ele suporta laptops de alta potência e laptops para jogos eletrônicos, sendo elaborado com tecnologia GaN e fonte de alimentação programável (PPS) para proporcionar saída de energia eficiente e alocação inteligente de energia, propiciando aos dispositivos conectados uma carga segura e ideal. O carregador de parede GaN USB-C de 4 portas organiza o espaço de trabalho enquanto carrega laptops, tablets, telefones, relógios inteligentes e fones de ouvido simultaneamente, sem necessidade de fontes de alimentação extras. É compacto e poderoso, medido em 92 x 118,5 x 35,5 mm e 650 g / 1,32 lbs. O invólucro (excluindo o cabo de força) deste produto é feito com no mínimo 72% de materiais PCR.

US$ 129,99

Chegando em março de 2024 ao belkin.com e a mercados selecionados ao redor do mundo

Base GaN de núcleo 6 em 1

A Belkin está inovando sua categoria de bases com uso de GaN para oferecer soluções de espaço de trabalho menores, mais eficientes e mais responsáveis. Cerca de 50% menor1 do que outras soluções 6 em 1 e altamente especificado para suportar todas as necessidades essenciais, a base GaN de núcleo possui 1 porta HDMI para resoluções de exibição de alta definição de até 4K, 2 portas USB-A para dispositivos legados, 2 portas USB-C portas (1 com fornecimento de energia de 96 W) e 1 porta Ethernet gigabit para conexão segura e confiável à Internet.

US$ 139,99

Disponível para solicitação agora em belkin.com

Chegando em breve a varejistas selecionados ao redor do mundo

Fabricado com mais responsabilidade

Em linha com o compromisso da empresa de encontrar modos mais responsáveis de fabricar produtos, as soluções BoostCharge recentemente anunciadas da Belkin são oferecidas com um mínimo de 72% de materiais PCR e vendidas em embalagens sem plástico. Desde que a Belkin anunciou sua transição para PCR há um ano, ela fez a transição de mais de 200 produtos para incorporar PCR e substituiu 64 toneladas métricas de plástico virgem por materiais PCR. A Belkin continua comprometida com sua meta de 100% de neutralidade de carbono em seus escritórios e operações (emissões de escopo 1 e 2) até 2025, ao mesmo tempo em que aborda as emissões em nível de produto (escopo 3).

Sobre a Belkin

A Belkin é líder em acessórios com sede na Califórnia, fornecendo produtos premiados com potência, proteção, produtividade, conectividade e áudio nos últimos 40 anos. Concebida e projetada no sul da Califórnia e vendida em mais de 100 países, a Belkin manteve seu foco constante em pesquisa e desenvolvimento, comunidade, educação, sustentabilidade e, o mais importante, em pessoas que atende. Desde o início humilde em uma garagem no sul da Califórnia na década de 1980 até uma empresa de tecnologia diversificada e internacional de hoje, permanecemos para sempre inspirados pelo planeta em que vivemos e pela conexão entre as pessoas e a tecnologia.

1Com base em testes internos contra soluções concorrentes não-GaN com unidade de fonte de alimentação.Dimensões: 80 x 80 x 48 mm; área de superfície: 6.400 mm

