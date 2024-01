Comunicado do Business Wire :Ag Growth International Inc.

As partes lançaram um Fundo de Investimento em Direitos de Crédito (ou "FIDC") com o objetivo de financiar investimentos em projetos de armazenagem de grãos nas condições em condições favoráveis de financiamento. A primeira série do FIDC poderá financiar até R$ 250 milhões (equivalente a cerca de CAD$ 65 milhões) em equipamentos fabricados pela AGI Brasil.

"Esperamos que, ao disponibilizar recursos para o financiamento de projetos de armazenagem agrícola com custo atrativo e prazo alongado, o FIDC deve contribuir para induzir esse tipo de investimento em diversas regiões do Brasil, sobretudo em regiões onde a relação entre a capacidade estática de armazenagem e a produção de grãos no país é deficitária", comentou José Luís Gordon, Diretor de Desenvolvimento Produtivo e Inovação e Comércio Exterior do BNDS. Natália Dias, Diretora de Mercado de Capitais e Finanças Sustentáveis do BNDES acrescentou: "o FIDC está alinhado com um dos temas priorizados na estratégia do BNDES para os próximos anos, que é de ampliar, dar mais eficiência e diversificar seus canais de distribuição, com foco no aumento da capilaridade dos recursos do Banco, inclusive via mercado de capitais, e na ampliação do número de MPMEs atendidas."

Perfil da Empresa

A AGI é fornecedora de equipamentos e soluções necessárias para dar suporte ao armazenamento, transporte e processamento eficiente de alimentos em todo o mundo. A AGI possui instalações de produção no Canadá, EUA, Brasil, Índia, França e Itália, com distribuição de seus produtos a nível mundial.

