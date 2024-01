Chelsea e Liverpool partem como favoritos nas semifinais da Copa da Liga

Um dos artilheiros do torneio, o argentino Enzo Fernández pode ser escalado como titular no meio-campo, enquanto o atacante francês Christopher Nkunku desfalca o Chelsea mais uma vez devido a dores no quadril.

Diferentemente da FA Cup, as semifinais da Copa da Liga são disputadas em jogos de ida e volta, e o Chelsea começa visitando o Riverside Stadium para enfrentar o Middlesbrough, time dirigido pelo ex-jogador do Manchester United Michael Carrick, que ocupa o meio da tabela da Championship (2ª divisão inglesa).

Na quarta-feira, o Liverpool, líder da Premier League, receberá o Fulham, 13º na tabela, adversário que deu trabalho aos 'Reds' em Anfield no início de dezembro, num jogo em que o time de Jürgen Klopp estava atrás no placar a dez minutos do fim e conseguiu a virada por 4 a 3 com os gols do japonês Wataru Endo e de Alexander-Arnold.

O Liverpool chega embalado para o duelo contra a equipe londrina, depois de ter derrotado o Arsenal por 2 a 0 na FA Cup, no domingo.

Os 'Reds' não perdem em torneios do futebol inglês desde o dia 30 de setembro, quando foram derrotados pelo Tottenham por 2 a 1 na Premier League, mas contra o Fulham não poderão contar com o astro Mohamed Salah, que está a serviço da seleção do Egito para disputar a Copa da África.