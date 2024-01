Casas antigas sobrevivem em pequena vila japonesa após terremoto

"A casa fica sobre um terreno muito estreito e o imóvel tem muitos quartos pequenos, com muitas colunas" que o fortalecem, explicou à AFP o homem de 43 anos.

Para aguentar a forte chuva, neve e ventos do mar do Japão, a casa de Sato e a maioria das outras de Akasaki possuem poucas janelas de vidro.

Seus muros externos são feitos de sólidas lâminas de madeira posicionadas horizontalmente. A estrutura é sustentada por vigas grossas que cruzam o teto.

O terremoto e suas várias réplicas deixaram até o momento 165 mortos, 565 feridos e 323 desaparecidos, indicaram nesta segunda-feira (8) as autoridades.

Mas nesta comunidade não há registro de vítimas.

Nem as ondas do tsunami provocado pelo terremoto alcançaram as construções, feitas em terrenos ligeiramente elevados com relação aos diques de concreto e paredões que as protegem do mar.