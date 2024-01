Bombardeio em Gaza mata outros dois familiares do jornalista Wael Dahdouh

O jornalista confirmou à AFP que Mohammed e Ahmed Dahdouh, dois irmãos, eram seus sobrinhos. Imagens da AFPTV mostram o teto do veículo, destruído, e o momento em que um dos dois corpos é retirado do carro.

O Exército israelense "assassinou três cidadãos ao atacar um veículo civil", disse um porta-voz do ministério, oferecendo condolências a Dahdouh, cuja esposa e três de seus filhos já haviam morrido durante a guerra.

Dois familiares de Wael Dahdouh, chefe do escritório da rede catari Al Jazeera em Gaza, morreram nesta segunda-feira (8) em um bombardeio em Rafah (sul), anunciaram os seus familiares e o Ministério da Saúde do território palestino.

Mohammed, de 30 anos, era contador e Ahmed, de 26 anos, engenheiro. Ambos moravam com a família no norte do estreito território palestino, perto da Cidade de Gaza, antes de fugirem para o sul. Eles haviam se estabelecido há duas semanas na região de Rafah.

Wael Dahdouh já tinha perdido a esposa e dois dos filhos em um bombardeio israelense no final de outubro. No domingo, morreu outro de seus filhos, Hamza Wael Dahdouh, que também trabalhava para a Al Jazeera.

az/ng/ila/sag/jvb/aa/mvv